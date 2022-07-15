Moody's оголосило дефолт Білорусі
П'ятниця, 15 липня 2022, 09:25 -
Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня заявило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях є дефолтом.
Про це йдеться у повідомленні агентства.
28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили виплачувати валютні борги у білоруських рублях.
До 29 червня Білорусь мала виплатити купон за єврооблігаціями-2027 в еквіваленті 22,9 млн доларів, але виплатила купон у білоруських рублях.
Інше рейтингове агентство Fitch у відповідь знизило довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного С, запустивши грейс-період.
13 липня Мінфін Республіки заявив, що змушений платити в білоруських рублях, оскільки роботу з країною та її платежами з єврооблігацій через санкції припинили Citigroup та Citibank.
Економічна правда
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