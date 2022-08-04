США предоставит ВОЗ 1,8 миллиона долларов в поддержку здравоохранения в Украине

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Агентство США по международному развитию USAID предоставит ВОЗ дополнительные 1,8 миллиона долларов для поддержки здравоохранения в Украине.

Об этом сообщили в ВОЗ агентству "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что эти средства будут направлены на улучшение выявления инфекционных заболеваний и усиление эпиднадзора с особым акцентом на наиболее уязвимые группы. В частности, людей с особыми потребностями, которые живут в отдаленных районах и внутри перемещенных лиц.

А также усиление информационных систем здравоохранения, обеспечивающих регулярный поток данных, и улучшение мониторинга доступности услуг.

Решение о выделении средств было принято по итогам встречи заместителя администратора USAID Изабель Коулман с директором Европейского регионального бюро ВОЗ доктором Гансом Клюге.

"Здоровье должно быть в центре гуманитарной помощи, а также ключевым компонентом восстановления Украины. Инвестирование в здоровье сейчас принесет дивиденды позже, когда наконец-то наступит мир", – подчеркнул Клюге.

Всего с начала великой войны USAID предоставила ВОЗ 15,5 млн долл. на критически важную поддержку здравоохранения в Украине.

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Напоминаем:

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет почти 74 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от войны украинского народа.