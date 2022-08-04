БЭБ предлагает криминализировать участие подсанкционных компаний из РФ и Беларуси в госзакупках

Бюро экономической безопасности предлагает запретить участие в публичных закупках товаров, работ и услуг компаний, владельцами которых являются резиденты из РФ и Беларуси, а уже проведенные закупки - аннулировать.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"На основе аналитической информации и обращения БЭБ в Кабинет Министров народные депутаты выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины по обеспечению выполнения отдельного вида специальных экономических и ограничительных мер (санкций).

В частности, запрет на участие и уголовную ответственность за умышленное нарушение заказчиками торгов требований законодательства о закупках предусмотрен в законопроекте №7547. Речь идет о нарушении законодательно определенного запрета подсанкционным лицам участвовать в публичных закупках товаров, работ и услуг согласно Законам Украины "О санкциях" и "О публичных закупках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время законопроект №7547 находится на рассмотрении в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

"Принятие Закона предотвратит отток средств из госбюджета Украины в бюджеты стран РФ и РБ, что усилит нашу экономическую безопасность.

За умышленное нарушение заказчиками торгов требований законодательства о закупках будет установлена ​​уголовная ответственность", - заявил заместитель директора БЭБ Александр Кучеренко.

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"В то же время, мы считаем необходимым более комплексно рассмотреть вопрос введения ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение всех видов санкций".

Специалисты БЭБ готовы приобщиться к дальнейшей проработке и совершенствованию норм Законопроекта, с учетом уже существующих законодательных инициатив", - добавил он.

Напомним:

Ранее БЭБ сообщило, что после начала полномасштабной войны ряд предприятий с бенефициарами из РФ или Беларуси не только участвовали в закупках за счет государственных средств, но и становились их исполнителями: сумма таких закупок – около 65 млн грн.

Экономическая правда