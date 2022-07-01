З початку війни компанії з РФ і Білорусі стали виконавцями держзакупівель на 65 мільйонів – БЕБ

Після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з РФ чи Білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями: сума таких закупівель - близько 65 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Аналітики Бюро економічної безпеки України виявили, що після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з росії чи білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями.

Тобто, реалізовували товари чи послуги. Сума таких закупівель склала близько 65 млн мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Такі випадки встановили аналітики БЕБ під час аналізу понад 400 тисяч держзакупівель, додали у відомстві.

"Це неприпустимо, тому БЕБ ініціюватиме розгляд питання перед Кабміном, щоб повністю заборонити допуск компаній з РФ та РБ до державних закупівель", - заявив директор БЕБ Вадим Мельник.

Економічна правда

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