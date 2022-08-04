Реальный прожиточный минимум в Украине доходит до 6500 гривен – Жолнович

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Реальный прожиточный минимум в Украине в 2,6 раза больше фактического и составляет около 6500 гривен.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, в вопросе прожиточного минимума следует рассматривать не отдельно человека, а домохозяйство.

"Если это один человек, то ему нужно где-то 6 тыс., чтобы оплатить аренду, квартплату, коммунальные. Если людей двое-трое, то с каждой следующей эта сумма снижается. Следует понимать, что этот минимум нельзя выводить линейно для каждого человека, нужно рассматривать именно домохозяйства. Но однозначно, что утвержденный – меньше реального", – сказала министр.

Жолнович рассказала, что сейчас правительство работает над наполнением бюджета, чтобы осуществить плановое повышение прожиточного минимума в декабре, поскольку он уже забюджетирован.

Что касается традиционного инфляционного повышения прожиточного минимума в следующем году, Минсоцполитики рассчитает его величину с учетом текущей инфляции и подаст информацию Министерству финансов.

"Но мы только часть бюджета, мы не зарабатываем эти деньги, поэтому я не знаю, какие будут плановые поступления и что будет выведено с учетом возможностей", – поделилась Жолнович.

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О существенном приближении фактического минимума к реальному чиновница прокомментировала, что пока власти не планируют кардинально пересматривать те стандарты, которые заложены в нынешнем бюджете.

"Да, мы должны выполнять гарантии на уровне хотя бы минимальных стандартов для выживания. Но с другой стороны, есть норма, предусматривающая, что государство может обеспечить определенный уровень помощи с учетом своего общего материального положения.

То есть если у тебя нет, то больше не дашь, законы математики никто не отменял. Сегодня у нас война, и мы не можем это отвергнуть, обойти и не учитывать. Все имеющиеся расходы максимально направляются прежде всего на военные нужды", – пояснила глава Минсоцполитики.

Также, по ее словам, в будущем необходимо провести реформу системы прожиточного минимума, отвязав ее от ряда нехарактерных выплат. В Верховной Раде уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Напоминаем:

С 1 июля в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2481 грн до 2600 грн.