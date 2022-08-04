ПриватБанк подал кассацию по решению по выплате 17,5 миллионов долларов экс-жене Боголюбова

ПриватБанк подал кассационную жалобу в Верховный Суд по незаконному решению по делу Елены Боголюбовой и обратился к руководителям Минюста и НБУ с просьбой взять под личный контроль риск принудительного списания с банка $17,5 млн.

Об этом говорится в сообщении банка.

"1 августа 2022 года ПриватБанк подал кассационную жалобу в Верховный Суд относительно неправомерного решения Днепровского апелляционного суда (судьи В. С. Городнича, И. Ю. Ткаченко, М. Ю. Петешенкова) о взыскании с ПриватБанка в пользу бывшей супруги партнера И. В. Коломойского и экс-собственника ПриватБанка Г. Б. Боголюбова О. Л. Боголюбовой денежных средств на сумму, в общей сложности превышающую 17,5 млн долларов США.

Данное решение апелляционного суда, принятое вопреки нормам действующего законодательства, не просто наносит ущерб государству и унижает авторитет судебной власти. Во время войны, на фоне титанических усилий всей страны, направленных на экономическую выживание, произвольное решение судей в пользу лица, связанного с бывшими владельцами банка, является без преувеличения проявлением особого цинизма, граничащего с мародерством", - говорится в позиции госбанка.

В банке добавили, что "в целях недопущения дерзкого ограбления государственного банка в это сложное для страны время, а также учитывая значительный общественный интерес и неизбежный публичный резонанс", официально обратились к министру юстиции Денису Малюски и главе НБУ Кириллу Шевченко "с просьбой обратить особое внимание на вопиющую незаконность и циничность данного дела".

В своем обращении к главам Минюста и НБУ банк также призвал их взять на личный контроль вопрос принудительного выполнения неокончательного решения Днепровского апелляционного суда и "принять меры, направленные на недопущение нарушения законных прав АО КБ "ПриватБанк" и защиты интересов государства".

"ПриватБанк продолжает бороться за справедливость и сделает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки достичь отмены незаконного решения в Верховном Суде и не допустить, чтобы во время войны коррумпированные судьи цинично давали возможность бывшим владельцам ПриватБанка и их сателлитам дерзко грабить государство", - добавили в финучреждении.

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Напомним:

Днепровский апелляционный суд решил взыскать с государственного ПриватБанка 17,5 млн долларов в пользу Елены Боголюбовой, экс-жены бывшего акционера банка Геннадия Боголюбова.

Экономическая правда