Экс-жена Боголюбова отсудила в Приватбанке $18 миллионов – банк подает кассацию

Днепровский апелляционный суд решил взыскать с государственного ПриватБанка 17,5 млн долларов в пользу Елены Боголюбовой, экс-жены бывшего акционера банка Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Так, 27 июля Днепровский апелляционный суд оставил по-прежнему решение Жовтневого районного суда г. Днепр о взыскании с Привата в пользу Елены Боголюбовой средств, в том числе на депозитах, на сумму свыше 17,5 млн долларов.

В рамках дела №201/473/17 Боголюбова утверждает, что 22 декабря 2016 года банк списал средства со счетов, о чем ей стало известно из выписок по счетам в системе "Приват24". В суде экс-жена миллиардера доказывает, что Приватбанк нарушил обязательства по депозитным договорам, срок выполнения которых еще не наступил, а затем требует их расторжения.

Октябрьский райсуд г. Днепра ранее своим решением частично удовлетворил иск Боголюбовой к Приватбанку и расторг несколько депозитных договоров, заключенных в 2014-2016 годах, и взыскал с Приватбанка в ее пользу 15,7 млн долл., 1,8 млн. евро и 30,4 млн. евро .

Судьи определили, что средства Боголюбовой не могли быть конвертированы в акции банка в результате процедуры бейл-ин, ведь она не была связана с экс-акционерами банка лицами. Супруги расторгли брак в 2007 году.

"Конечно, категорически не соглашаясь с очередным решением указанных судей апелляционного суда, ПриватБанк обжалует его в Верховном Суде и будет неукоснительно отстаивать свои права и права каждого украинца на справедливое судопроизводство и верховенство права", - заявили в Приватбанке.

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В 2021 году это дело находилось на рассмотрении в Верховном Суде. В постановлении от 14 апреля судьи отметили, что ПриватБанк аргументирует связанность Боголюбовой с экс-акционерами банка соответствующим решением Комиссии по определению связанных с банками лиц.

В то же время, именно решение так и не было предоставлено в ходе заседаний. Как следствие, дело было возвращено в апелляционный суд для нового рассмотрения и проверки фактических обстоятельств, от которых зависит правильное решение дела.