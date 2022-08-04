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МВД обновило сервисы для уплаты штрафов за нарушение ПДД: детали

Четверг, 4 августа 2022, 11:07 - Экономическая правда

Министерство внутренних дел обновило приложения и сервисы, на которых можно оплатить штрафы за нарушение ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Узнать факт фиксации нарушения правил дорожного движения можно с помощью:

  • официального сайта МВД Украины;
  • официального мобильного приложения МВД Украины – "Штрафы ПДД" на Android и IOS;
  • телеграмм-бота "Штрафы ПДД".

В частности, обновления получили официальное приложение МВД "Штрафы ПДД" и телеграмм-бот. Поэтому пользователям необходимо переустановить приложение, обновить подписку в боте для получения сообщений и добавить свой автомобиль.

"Официальные сервисы МВД позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса", - рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Он добавил, что также в приложениях есть информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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МВД штраф
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