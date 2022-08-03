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В Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения

Среда, 3 августа 2022, 16:08 - Экономическая правда

Украинцы, прошедшие теоретический курс в автошколе, не будут сдавать в ней практический и теоретический экзамен, но получили возможность выбрать, где пройти эти тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Как и раньше, украинцы могут выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить свидетельство о прохождении теоретической подготовки. Документ будет действителен в течение года.

Но внутреннего экзамена в автошколах теперь не будет. Теоретический экзамен предстоит сдать в любом сервисном центре МВД.

"Для практических занятий можно выбрать любую другую автошколу в желаемом городе. После обучения сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно 2 года", – добавили в МВД.

Также практический экзамен можно будет сдать и в центрах МВД и там же получить водительское удостоверение.

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