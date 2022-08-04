Агентство S&P подтвердило отрицательный кредитный рейтинг Киева на уровне ССС+

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне "ССС+", несмотря на снижение рейтинга Украины до "СС", прогноз все еще остается отрицательным.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

"Подтверждение, несмотря на снижение суверенного рейтинга в иностранной валюте, отражает наше мнение о том, что Киев по-прежнему способен и готов продолжать выполнять свои обязательства по обслуживанию долга и в иностранной, и в национальной валюте", – отметило агентство в сообщении.

Рейтинг "CCC+" означает, что эмитент является уязвимым и зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий выполнения своих финансовых обязательств.

Кроме того, в условиях большой войны и последующего резкого экономического спада финансовые показатели города могут резко ухудшиться, что может усложнить выполнение взятых на себя обязательств в будущем.

У Киева есть только один выпуск, номинированный в иностранной валюте, в обращении со сроком погашения в декабре 2022 года.

По специальному разрешению НБУ город произвел еще один платеж по этим облигациям 15 июня 2022 года на сумму около $30 млн. От этой эмиссии остался один платеж в $30 млн со сроком погашения в декабре 2022 года.

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Базовый сценарий рейтингового агентства предусматривает выплату этого платежа ввиду резервов наличных денег на середину июля (около 13 млрд грн) и готовности руководства выполнять свои долговые обязательства.

В гривне город имеет кредитную линию от Сбербанка в размере 1,2 млрд грн со сроком погашения в 2023-2026 годах и три непогашенных облигации в национальной валюте на общую сумму 1,1 млрд грн со сроком погашения в 2024-2026 гг.

В агентстве подчеркнули, что негативный прогноз рейтинга Киева отражает мнение о том, что в ближайшие 6-12 месяцев город Киев может столкнуться с большими трудностями в выплате долга, чем предполагается.

Следующая запланированная публикация о Киеве ожидается 28 октября этого года.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины с CCC+ до преддефолтного CC.