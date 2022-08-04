Суд в Ливане снял арест с сирийского судна с ворованным РФ украинским зерном

Суд в Ливане снял арест с сирийского судна "Laodecia", перевозящего краденую Россией украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением суда Триполи (Ливан) снять арест с сирийского судна "Laodecia", которое перевозит украденную россией украинскую сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на предоставленные доказательства, суд не принял во внимание позицию компетентных органов Украины.

Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, заняв первое место среди экспортеров аграрной продукции в эту страну по итогам 2021 года. Украинские поставки продовольствия не прекращались даже после начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. После открытия украинских черноморских портов первый зерновоз отбыл из Одессы в Ливан", - говорится в позиции МИД.

"Более того, учитывая сложную продовольственную ситуацию в Ливане, в координации с украинскими владельцами незаконно вывезенного груза ливанской стороне было предложено реализовать украинскую муку и ячмень по льготной цене", - добавили в министерстве.

Там подчеркнули, что решение ливанского суда разрешает судну "Laodecia", которое находится под действием международных санкций из-за незаконного вывоза грузов из временно оккупированных территорий Украины, беспрепятственно покинуть порт Триполи с украденной украинской мукой и ячменем.

"Указанное решение фактически поощряет россия к продолжению краж на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", - подчеркнули в МИД.

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Там призвали ливанскую сторону отменить решение о знати арест с судна "Laodecia" и "принять меры для предупреждения дальнейших попыток использовать Ливан для сделок с крадеными украинскими зерновыми".

Напомним:

Украина предложила Ливану приобрести ворованный в Украине ячмень и пшеничную муку, которую украли оккупанты и транспортировали на сирийских суднах.

Ранее Ливан наложил арест на судно, загруженное ячменной и пшеничной мукой, на время расследования происхождения груза, которое могло быть похищено российскими оккупантами в Украине.

Посол Украины сообщил президенту Ливана, что 27 июля в порт Триполи зашло сирийское судно, загруженное ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.

Экономическая правда