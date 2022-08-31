Проблемных кредитов в банках стало на 24 миллиарда гривень больше

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за июль выросла на 0,3 процентных пункта до 30%, или на 24,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Среди банковской системы государственным банкам в целом удалось сократить портфель проблемных кредитов на 1,26 п.п. до 45,2%. Исключением является Приватбанк, доля NPL которого выросла на 0,6 п.п. до 67,07%.

Также доли неработающих кредитов выросли у иностранных банковских групп (на 1,74 п.п. до 11,81%) и в банках с частным капиталом (на 1,08 п.п. до 14,64%).

Напоминаем:

Доля неработающих кредитов в банковском секторе выросла за второй квартал до 29,7%.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины в марте в банковской системе впервые с июля 2017 г. возросла доля неработающих кредитов – с 26,6% до 27,1%. Это обусловлено тем, что произошла значительная потеря имущества под залог и падение способности населения и бизнеса обслуживать свои кредиты