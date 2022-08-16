Частка непрацюючих кредитів у банках зросла майже на 30%

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зросла протягом другого кварталу до 29,7%.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ.

"Банки розпочали визнання непрацюючих кредитів корпоративного сегмента, водночас у роздрібному – зростає рівень покриття працюючого портфеля резервами", – зазначили в Нацбанку.

Обсяг непрацюючих кредитів почав зростати вперше за довгий час: їхній рівень підвищився за ІІ квартал на 2.6 в. п. до 29,7%.

Чисті активи банків за ІІ квартал зросли на 3,3% і наблизилися до довоєнного рівня. Водночас динаміка кредитного портфеля була нерівномірною.

Чисті гривневі корпоративні кредити за квартал зросли на 5,3%, а валютні – знизилися на 7,2% у доларовому еквіваленті. Зростання корпоративного гривневого кредитування відбувалося виключно за рахунок державних банків – близько +30% за квартал.

Чистий роздрібний кредитний портфель скоротився за ІІ квартал на 11,1% як за рахунок зменшення обсягів кредитування, так і через зростання резервів. Під час воєнного стану позики надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість в іпотечному сегменті та на купівлю авто кредитування майже зупинилося.

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Нагадуємо:

У другому кварталі обсяги гривневих коштів українців у банках збільшились на 6,4% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті – зменшилися на 3,5% в доларовому еквіваленті.