Работодателям выплатили более 100 миллионов за трудоустройство ВПЛ

Правительство компенсировало работодателям 108 млн грн за трудоустройство более 10 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на слова первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко.

Она напомнила, что правительство запустило несколько программ стимулирования занятости, среди которых предоставление компенсации работодателям, нанимающим внутренних переселенцев.

Сейчас более 6,6 тысяч предпринимателей взяли на работу внутренне перемещенных украинцев и получат от государства соответствующую компенсацию. Так, уже выплачено 108 млн. грн. за трудоустройство более 10 тысяч переселенцев.

Напоминаем:

С апреля Кабмин ввел программу стимулирования бизнеса брать на работу внутренних переселенцев для их адаптации и повышения занятости. В рамках программы правительство платит компаниям 6500 гривен в течение 2 месяцев за трудоустройство ВПЛ.

Компенсация за трудоустройство предоставляется работодателю, который взял на работу такое лицо с зарплатой не менее минимальной (6500 грн), состоит на учете как плательщик единого соцвзноса и подал налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год.