Держава платитиме компаніям за працевлаштування переселенців

Уряд сплачуватиме компаніям 6500 гривень за працевлаштування переселених українців.

Про це повідомив у своєму зверненні прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розпочинаємо програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів" — заявив прем‘єр.

За кожного працевлаштованого держава сплачуватиме 6500 гривень, ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

Шмигаль звернувся до підприємців із закликом працювати, приймати людей та забезпечувати їх роботою.

"Держава підтримує вас у бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція, спрощення податкової системи, доступні кредити. Тепер держава бере на себе частину витрат на заробітні плати тим, хто потребує роботи. Тому працюємо", — резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

Держава виплачуватиме переселеним громадянам мінімальну щомісячну підтримку у 2 тисячі гривень.