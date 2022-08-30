Amazon Web Services выделит украинским стартапам более 800 тысяч долларов

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Amazon Web Services (AWS) предоставит 52 украинским стартапам 820 тысяч долларов в кредитах на использование своих облачных технологий.

Об этом сообщается в пресс-релизе фонда Flyer One Ventures, организовавшего инициативу.

В фонде отметили, что таким образом AWS хочет помочь украинской технологической индустрии пережить последствия полномасштабной войны и стать заметнее для международных венчурных инвестиций.

Международный венчурный фонд Flyer One Ventures помог дочерней компании Amazon – партнеру инициативы – выбрать стартапы, а также выделить 20 из них, которые получат большее вознаграждение.

Выбранные 20 компаний получат по 25 тыс долл.; остальные 32 – по 10 тыс дол.

Помимо использования облачных технологий, стартапы также смогут пообщаться один на один с менторами из AWS.

Среди участников инициативы – компании, разрабатывающие программное обеспечение (25%), EdTech стартапы (15%), разработчики мобильных приложений и финтех стартапы (по 10%).

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Напомним:

Корпорация Google объявила о создании фонда поддержки стартапов в Украине в размере 5 млн долларов для выделения денежных грантов в течение 2022 года.

Фонд поддержки украинских стартапов от корпорации Google объявил первых получателей грантов – каждый из 17 украинских стартапов получил грант в размере до 100 тысяч долларов.

Google выбрал еще 16 стартапов, которые получат финансирование в размере до $100 000 из Google for Startups Ukraine Support Fund.

Экономическая правда





