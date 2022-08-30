Рада одобрила предоставление 12,7 миллиарда кредита Канады на закупку газа

Верховная Рада одобрила закон об изменениях в госбюджет, предусматривающий предоставление 12,7 миллиарда гривен на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона за счет кредита Канады.

Об этом сообщил первый заместитель парламентского налогового комитета, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

За принятие закона в общей сложности проголосовали 266 народных депутатов.

Согласно закону, Министерству энергетики предложено предусмотреть дополнительные расходы по новой бюджетной программе "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов" в сумме 12,7 млрд грн с источником покрытия указанных расходов за счет увеличения по общему фонду госбюджета государственных внешних займов.

Кабинет Министров должен определить предприятие для приобретения природного газа за счет расходов, предусмотренных вышеупомянутой бюджетной программой

Также документом предусмотрено предоставление на нужды Главного управления разведки Минобороны Украины 2 млрд. грн.

Напоминаем:

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Ранее сообщалось, что Канада предоставила Украине 450 млн. канадских долларов (около 12,7 млрд. гривен) помощи на закупку газа.

Кабмин обязал НАК "Нафтогаз Украины" сформировать запасы природного газа в хранилищах объемом не менее 19 миллиардов кубометров, в том числе за счет покупки добытого на территории Украины природного газа.

В "Нафтогазе" не уверены, что накопят в хранилища порученный правительством объем газа. В настоящее время в хранилищах хранится всего 12,3 млрд кубометров газа. Задача правительства состоит в накоплении 19 млрд кубометров топлива.





