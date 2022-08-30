Дело Приватбанка: суд перенес рассмотрение Коломойского иска

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение иска Игоря Коломойского и связанной с ним кипрской компании Triantal Investments о признании недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка от 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Telegram.

В иске экс-собственник финансового учреждения просит суд вернуть ему указанные акции.

Заседание было перенесено на 20 сентября в связи с неявкой представителей истца.

Напоминаем:

В декабре 2016 года Кабинет Министров, сославшись на предложение НБУ, принял решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Эксвладельцы банка считают национализацию ПриватБанка незаконной. ПриватБанк и государство требуют от них возмещения убытков.

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В декабре 2021 г. Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments и отменено решение Национального банка об определении связанных с Приватбанком лиц.

В апреле 2019 года Окружной административный суд города Киева принял решение по делу о процедуре национализации ПриватБанка, которым полностью удовлетворил иск Triantal Investments Ltd.

В частности, были удовлетворены требования истца об отмене решения Национального банка от 13 декабря 2016 №105, которым был определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Тогда в Нацбанке объясняли, что решение о перечне связанных с банком лиц является одним из основных в процессе выведения в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.

В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств, связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.





