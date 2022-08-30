В США выступают за контролируемую остановку Запорожской АЭС
Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США считают контролируемую остановку Запорожской атомной электростанции залогом ее безопасности.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Кирби в понедельник.
Он призвал Москву согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг объекта, где активизация боевых действий вызывает опасения относительно возможной масштабной утечки радиации.
В комментарии журналистам Кирби напомнил, что атомная электростанция не подходит для боевых действий.
"Мы продолжаем верить, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной электростанции будет самым безопасным и менее рискованным вариантом в ближайшей перспективе", – добавил он.
Напоминаем:
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник прибудет в Киев и в ближайшие дни приступит к работе на Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС снова производит электроэнергию в украинскую сеть – оба из остановленных в четверг энергоблоков ЗАЭС подключены к энергосети.
С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.
25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.