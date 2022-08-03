Зеленский подписал закон для проведения термомодернизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий процедуры термомодернизации зданий, позволяющий начать масштабную реализацию программы.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Этот закон был разработан по итогам работы Фонда энергоэффективности, который определил законодательные барьеры помехой термомодернизации зданий. Документ убирает такие препятствия для широкомасштабного проведения термомодернизации жилищных и общественных зданий – в частности тех проектов, которые получают господдержку.

В частности, законом сокращается количество процедур и время их осуществления, необходимые для реализации таких проектов, создается возможность реализации частичных проектов с четкими критериями результатов энергоэффективности после завершения.

Напоминаем:

31 мая Верховная Рада поддержала за основу правительственное предложение упростить процесс термомодернизации домов, чтобы обеспечить масштабную реализацию таких проектов. Уже 9 июля законопроект №6485 проголосовали в целом.