Минцифры планирует добавить в "Дію" пенсионное удостоверение и заявку на ипотеку

Министерство цифровой трансформации планирует добавить в приложение "Дія" пенсионное удостоверение, возможность приобрести облигации и услугу по оформлению льготной ипотеки.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, передает "Укринформ".

"Мы работаем над появлением пенсионных удостоверений: по возрасту, за инвалидность и по выслуге лет. Это важно, поскольку у многих людей нет ID-карты или заграничного биометрического паспорта, а паспорт-книжечку мы отразить (в Дії - ред.) не можем" , – сказал Баник.

Также, по его словам, в приложении будет добавлена ​​возможность приобрести облигации и услуга по подаче заявки на оформление льготной ипотеки.

Напомним:

В Минэкономики заявили, что массовую ипотеку цифровизируют – оформить заявку на кредит можно будет через портал "Дія".

С 1 октября в Украине должна заработать программа Доступная ипотека под 3%, на первом этапе ею смогут воспользоваться четыре категории украинцев.

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Экономическая правда