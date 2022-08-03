Правительство запускает локализацию в машиностроении

Кабмин запускает программу локализация для поддержки машиностроения, которая будет гарантировать участие производителей отечественной продукции в электронных торгах через систему Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Согласно программе, теперь существует алгоритм установления порядка подтверждения отечественных составляющих в продукции:

Производитель должен рассчитать себестоимость товара, указав отдельно импортные и украинские компоненты. Согласно новому закону о локализации, к участию в публичных закупках допускаются товары, в которых не менее 10% внутренней составляющей произведено на территории Украины;

Соответствующие результаты расчетов подаются в министерство вместе с заявкой о включении продукции в перечень товаров, соответствующих степени локализации;

В автоматическом режиме будет произведена проверка предоставленных калькуляций и внесение продукции в реестр;

Потом производитель получает возможность участвовать в публичных закупках;

В целях предотвращения манипуляции данными, поставщик товара после победы на аукционе обязуется предоставить заказчику все расчеты по уровню локализации.

"Среди видов продукции, на которые распространяются упомянутые требования - автомобили скорой помощи, пожарные авто, электробусы, отдельные детали, такие как двигатели, турбины, насосы и компрессоры", — говорится в сообщении.

Однако существуют страны, комплектующие которых не подпадают под новые требования. Это касается стран, с которыми Украина подписала Соглашения о свободной торговле, а также участников Соглашения о государственных закупках: ЕС, Япония, США, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Канада и другие.

Мониторинг за соблюдением требований по степени локализации производства будет осуществляться раз в полгода для минимизации рисков.

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Напомним:

Рада приняла закон о локализации без норм, которые нарушали международные договоры и критиковались экономистами.

На 2022 год ожидается подписание соглашений о свободной торговле с 4 странами, а также подготовка к подписанию соглашения о "промышленном безвизе" с ЕС.