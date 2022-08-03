В Украине растет спрос на новые коммерческие автомобили: в топе европейские марки

В июле первичные регистрации новых коммерческих автомобилей в Украине выросли на 38% по сравнению с июнем – до 593 единиц, но по сравнению с июлем 2021 года рынок сократился на 65%.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" в Telegram.

Лучший результат июля продемонстрировал Volkswagen с регистрацией 66 автомобилей. В июле прошлого года марка занимала пятую строчку рейтинга со 110 машинами, в мае этого года реализовала лишь 45 авто.

Второе место заняла марка Volvo с 65 регистрациями, третье – у MAN с 64 авто, четвертое – с 45 регистрациями заняла марка Renault.

"Замыкает ТОП-5 июльского рынка новых коммерческих авто HYUNDAI. В зачете этой корейской марки 43 поставленных на учет авто", – добавили в Укравтопроме.

По данным ассоциации, в январе-июле 2022 года в Украине зарегистрировано 3,8 тыс. новых коммерческих автомобилей, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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