Франция до ноября заполнит хранилища газа на 100% – министр

Стратегические газовые хранилища Франции до 1 ноября будут заполнены на 100%, сейчас они заполнены на 80%.

Об этом в эфире CNEWS заявила министр энергетики Франции Агнесс Панье-Рунаше, передает Reuters.

"Мы сегодня достигли 80% заполнения наших стратегических запасов газа, мы опережаем запланированные сроки. Это значит, что мы заполним их до 1 ноября, и это была наша цель", – заявила она.

Панье-Рунаше также призвала французов - особенно "крупнейших игроков" - сокращать потребление газа и электричества, поскольку "обе системы взаимосвязаны".

"И это также способствует борьбе против потепления климата", – резюмировала она.

Напомним:

Австрия достигла прогресса в отказе от российского природного газа и заполнении хранилищ газа: газовая зависимость Австрии от России с 80% упала ниже 50%.

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