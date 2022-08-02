Газовая зависимость Австрии от России с 80% упала ниже 50% – правительство

Австрия добилась прогресса в отказе от российского природного газа и заполнении хранилищ газа.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет Reuters.

"Мы уже накопили более 50 терават-час из необходимых 76 терават-час", - сказал Нехаммер после кризисного саммита по энергоснабжению.

"Это очевидный успех, особенно если учесть, что в марте мы начали с более чем 15 терават-час запасов газа", - добавил он.

Министр окружающей среды Леонора Гевеслер заявила, что зависимость от российского газа упала до менее 50% с 80% ранее, что делало Австрию одной из стран Европы, наиболее зависимой от поставок российского газа.

По словам Гевеслер, в хранилищах есть около 55% годового потребления страны. Правительство планирует заполнить хранилища до 80%.

Эту цель она назвала вполне "достижимой".

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Экономическая правда