Более 25 тысяч украинцев получили 6500 гривен по "єПідтримці" ошибочно

Среди украинцев, получивших помощь в 6500 грн в рамках программы "єПідтримка", более 25 тысяч человек получили ее ошибочно - они были работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты.

Об этом в интервью УНІАН заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, Минфин провел верификацию Реестра получателей помощи в рамках программы "єПідтримка" за период с 7 по 31 марта 2022 года. В реестре содержится информация о почти 4,8 млн. получателей такой помощи.

"Было выявлено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи", - рассказал он. Таким образом, по ошибке была выплачена помощь в 166 млн грн.

На 11 июля на внебюджетный счет Минэкономики уже возвращено около 12 млн грн. Из них почти 9 млн. грн. вернули физические лица по результатам принятых мер, а еще 3 млн. грн. – банки в виде неиспользованной помощи.

Напоминаем:

7 июля Кабинет министров закончил все выплаты в 6500 грн в рамках программы Поддержка, которую запустили в марте – всего выплачено почти 31 млрд грн.

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Срок подачи заявок на получение 6,5 тысячи гривен по программе Поддержка закончился 31 марта.

Программа была доступна для ФЛП всех групп и наемных работников, за которые оплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы. Получить выплаты могли резиденты тех областей, где велись или ведутся боевые действия.