Уряд закінчив виплати 6500 гривень за єПідтримкою

Кабінет міністрів закінчив всі виплати у 6500 грн в рамках програми єПідтримка, яку запустили у березні – усього виплачено майже 31 млрд грн.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Програма єПідтримка, яку ми запустили ще в березні повністю реалізована. Всі хто подавався на виплату в розмірі 6500 грн, — її отримали. Це майже 5 млн громадян", – розповів Шмигаль.

За його словами, фінальна сума всіх виплат склала 30,9 млрд грн. Сьогодні уряд також схвалив постанову, додав премʼєр, яка дозволяє отримувати дохід від військових облігацій завдяки карткам єПідтримка.

Нагадуємо:

Термін подання заявок на отримання 6,5 тисячі гривень за програмою єПідтримка закінчився 31 березня.

Програма доступна для ФОП усіх груп та найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби. Отримати виплати могли резиденти тих областей, де велися чи ведуться бойові дії.