Maersk ожидает скорого завершения переговоров по продаже бизнеса в РФ

Датская логистическая компания Maersk, объявившая, что уходит из РФ, ведет переговоры о продаже российского бизнеса и ожидает, что они завершатся "относительно скоро".

Об этом заявил гендиректор компании Сорен Скоу, пишет Reuters.

"Мы ведем переговоры о продаже российского бизнеса и ожидаем, что они завершатся относительно скоро", – сказал Сноу.

Кроме этого, в Maersk заявили, что ожидают снижения глобального спроса на контейнеры в 2022 году после перемещения меньшего количества контейнеров по морю во втором квартале из-за ухудшения доверия потребителей и "пробок" в портах.

"Объемы морских перевозок были меньше, поскольку пробки продолжались, а война в Украине повлияла на доверие потребителей, особенно в Европе", - подчеркнул Скоу.

Maersk, которая считается барометром мировой торговли, заявила, что количество контейнеров, загруженных на корабле, упало на 7,4% во втором квартале по сравнению с годом ранее.

Напоминаем:

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Датская логистическая компания Maersk решила полностью свернуть работу в России и продать свои активы там после того, как ограничила свою работу с агрессором.

Сообщалось, что Maersk, уходящая из РФ, нашла потенциальных покупателей своей доли в Global Ports Investments, управляющей портами в России.

Экономическая правда