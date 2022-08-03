Авиакомпания Bees Airline потеряла сертификат эксплуатанта
Среда, 3 августа 2022, 12:38 -
Государственная авиационная служба аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании Bees Airline в связи с потерей флота.
Об этом говорится в соответствующем приказе Госавиаслужбы.
Сертификат был аннулирован "в связи с необеспечением обществом с ограниченной ответственностью "БИЗ ЭЙРЛАЙН" эксплуатации не менее двух воздушных судов".
Сертификат эксплуатанта компания получила 12 марта 2021, а первый рейс выполнила 18 марта 2021 года.
Напоминаем:
15 февраля Авиакомпания Bees Airline сообщила, что по требованию лизингодателя была вынуждена перегнать все свои летать за границу из-за риска эскалации со стороны РФ
На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину авиакомпания имела четыре пассажирских лайнера.
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