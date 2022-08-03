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Авиакомпания Bees Airline потеряла сертификат эксплуатанта

Среда, 3 августа 2022, 12:38 - Экономическая правда
 
Bees Airline

Государственная авиационная служба аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании Bees Airline в связи с потерей флота.

Об этом говорится в соответствующем приказе Госавиаслужбы.

Сертификат был аннулирован "в связи с необеспечением обществом с ограниченной ответственностью "БИЗ ЭЙРЛАЙН" эксплуатации не менее двух воздушных судов".

Сертификат эксплуатанта компания получила 12 марта 2021, а первый рейс выполнила 18 марта 2021 года.

Напоминаем:

15 февраля Авиакомпания Bees Airline сообщила, что по требованию лизингодателя была вынуждена перегнать все свои летать за границу из-за риска эскалации со стороны РФ

На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину авиакомпания имела четыре пассажирских лайнера.

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Авиакомпании Госавиаслужба
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