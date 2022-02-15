Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу

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Авиакомпания Bees Airline по требованию лизингодателя вынуждена перегнать все свои летать за границу из-за риска эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Bees Airline подчеркнула, что лизинговые компании требуют перебазирования всех самолетов за пределы Украины, несмотря на продолжение действия страховых полисов, выделение средств из бюджета для обеспечения безопасности полетов и отсутствие запрета от Госавиаслужбы.

"14 февраля мы были вынуждены совершить перегон одного самолета в Монпелье (Франция) и сегодня-завтра должны перегнать остальные самолеты", - говорится в заявлении.

Авиакомпания отмечает, что, по данным лизингодателя, такие требования являются временными и вынужденными. Самолеты будут возвращены после "деэскалации ситуации, связанной с военными рисками".

Несмотря на это, Bees Airline продолжает выполнять авиарейсы из международных аэропортов: "Киев", "Борисполь", "Львов" и "Одесса". В компании добавили, что форс-мажорные обстоятельства могут вызвать задержки и изменения в расписании рейсов.

Если изменения расписания не устраивают пассажира, авиакомпания готова предложить изменение даты вылета без дополнительных уплат.

Читайте больше в статье: Что происходит с авиадвижением над Украиной и куда исчезают самолеты. Разбор полетов

Напоминаем:

С 14 февраля и до конца 19 февраля Российская Федерация проводит в Черном море военные учения.

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.

Кроме того, Украэрорух предупредил авиакомпанию о потенциально опасной зоне в воздушном пространстве над Черным морем.

Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Правительство Украины предоставило из резервного фонда госбюджету 16,6 млрд. гривен для гарантии бесперебойных полетов в воздушном пространстве Украины.

Тем не менее, украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что вынуждена вернуть лизингодателям 5 самолетов.

Экономическая правда