Более 480 релокированных предприятий возобновили работу – Минэкономики
С начала программы релокации 692 компании переехали на новое место, из них 484 заработали.
Об этом сообщили в Минэкономики.
При этом наибольшая доля компаний (24,6%) переезжает из регионов активных боевых действий во Львовскую область.
Также бизнес перемещается в Закарпатскую (16,1%), Черновицкую (11,4%), Тернопольскую (7,6%), Днепропетровскую (7,4%) и Ивано-Франковскую (7,3%) области.
"Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность, наибольшую долю составляют компании оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (39% от общего количества), перерабатывающей промышленности (33%), информации и телекоммуникаций (6%), профессиональной, научной и технической деятельности (5%)", – говорится в сообщении.
В целом украинские предприниматели подали 1769 заявок на перемещение производственных мощностей через платформу цифрового взаимодействия.
К участию в программе релокации могут присоединиться любые компании, находящиеся в зонах боевых действий. Заявки на участие принимаются по ссылке.
Напомним:
В апреле при поддержке правительства в Украине заработала платформа, помогающая переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место.
Экономическая правда