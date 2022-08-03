Более 480 релокированных предприятий возобновили работу – Минэкономики

С начала программы релокации 692 компании переехали на новое место, из них 484 заработали.

Об этом сообщили в Минэкономики.

При этом наибольшая доля компаний (24,6%) переезжает из регионов активных боевых действий во Львовскую область.

Также бизнес перемещается в Закарпатскую (16,1%), Черновицкую (11,4%), Тернопольскую (7,6%), Днепропетровскую (7,4%) и Ивано-Франковскую (7,3%) области.

"Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность, наибольшую долю составляют компании оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (39% от общего количества), перерабатывающей промышленности (33%), информации и телекоммуникаций (6%), профессиональной, научной и технической деятельности (5%)", – говорится в сообщении.

В целом украинские предприниматели подали 1769 заявок на перемещение производственных мощностей через платформу цифрового взаимодействия.

К участию в программе релокации могут присоединиться любые компании, находящиеся в зонах боевых действий. Заявки на участие принимаются по ссылке.

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Напомним:

В апреле при поддержке правительства в Украине заработала платформа, помогающая переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место.

Экономическая правда