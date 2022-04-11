В Украине запустили платформу для релокации бизнеса

При поддержке правительства в Украине заработала платформа, помогающая переместить бизнес из зон ведения активных боевых действий в более безопасное место.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что за месяц из зоны боевых действий были эвакуированы 216 предприятий, при этом 97 из них уже возобновили работу на новом месте.

Чтобы упростить этот процесс, Прозорро.Продажи (подчиняется Министерству экономики) вместе с Минцифры и Дія.Бизнес запустили платформу для релокации бизнеса.

Она создана для бизнеса, который подал заявки на релокацию, компаний, желающих помочь другим предприятиям с изменением места, представителей Минэкономики, военных администраций и т.д. Также ею могут воспользоваться компании, которые помогают с проработкой заявок, логистикой, процессом переезда, поиском новых производственных помещений и расселением работников и т.д.

"Подавать заявки могут как предприятия, нуждающиеся в перемещении, так и компании, которые готовы предоставить для этого помещения или другие активы", - отметили в Минцифре.

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