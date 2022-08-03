В Минобороны Турции рассказали, когда начнется инспекция зерновоза с украинской кукурузой

Министерство обороны Турции в среду утром заявило, что инспекция судна RAZONI с украинской кукурузой, прибывшего накануне в Турцию, будет проводиться с 10:00.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

"Инспекционная деятельность будет проводиться на загруженном кукурузой судне RAZONI, которое отправилось из Одесского порта в Украине и вчера вечером достигло черноморского входа в пролив Босфор и стало на якорь, с 10:00", - заявили в Минобороны Турции.

Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek. pic.twitter.com/309FejbnVh August 3, 2022

Напомним:

Министерство обороны Турции во вторник вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией.

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Теперь судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные чиновники. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.

После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

Напомним, утром 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

Экономическая правда