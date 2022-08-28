Оптовые цены на топливо выросли впервые за 60 дней
За последнюю неделю оптовые цены на топливо отметились нетипичными для рынка событиями, а именно ростом стоимости дизтоплива и снижением на бензин.
Об этом сообщает Enkorr.
С 19 по 26 августа оптовая стоимость бензина А-95 снизилась на 1,75 грн/л (на 4%), до 41,50 грн/л. Дизельное топливо за неделю выросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) и торговалось в среднем по 46,25 грн/л", – говорится в сообщении.
Иногда на рынке можно попасть на бензин А-92, цена которого в среднем составляла 41,25 грн/л, что на 50 коп. дешевле чем неделю назад.
Дизель торговался в пределах 43-49 грн/л, что свидетельствует о повышении на 2-3 грн/л по сравнению с 19 августа. Это первое повышение оптовых цен за последние 60 дней.
Повышение оптовой цены на дизель объясняется сезонным увеличением спроса, а также опасением относительно возможного пересыхания Днестра, вызванного засухой в Европе.
Прогнозируется, что при сохранении текущих европейских котировок цена на оптовые партии дизтоплива установится в диапазоне 47-49 грн/л. При этом больших изменений на розничном рынке эксперты пока не ожидают.
Напомним:
Цены на нефть выросли на 1 доллар в пятницу, поскольку свежие данные об экономике США снизили опасения рецессии, хотя ожидания будущей речи главы ФРС США ограничили дальнейший рост.
Прибыль американских и азиатских НПЗ от переработки нефти на бензин снизилась до 8-ми и 18-месячных минимумов соответственно.