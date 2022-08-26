Ціни на нафту зросли в п'ятницю на тлі зменшення побоювань щодо рецесії

Ціни на нафту зросли на 1 долар у п'ятницю, оскільки свіжі дані про економіку США зменшили побоювання рецесії, хоча очікування майбутньої промови голови ФРС США обмежили подальше зростання.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 73 центи, або 0,73%, до 100,07 доларів за барель до 08:25 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 78 центів, або 0,84%, до 92,93 доларів.

"Кращі, ніж очікувалося, показники економіки США допомогли розвіяти побоювання, що триває рецесія, поставивши еталонні нафтові контракти на шлях зростання приблизно на 3% за тиждень.

У другому кварталі економіка США скоротилася помірнішими темпами, ніж передбачалося спочатку, оскільки споживчі витрати трохи пом'якшили вплив різкого уповільнення накопичення запасів", - пише Reuters.

Також на ціни на нафту впливає перспектива ОПЕК обмежити видобуток, щоб компенсувати повернення іранських барелів на нафтові ринки, якщо Тегеран укладе ядерну угоду із Заходом

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Ринок також очікує свіжих сигналів щодо перспектив підвищення процентних ставок з виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в п’ятницю.

Економічна правда