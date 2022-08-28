Из портов Одесской области вышли еще шесть судов с украинским зерном

В рамках "зернового соглашения" из портов Одесской области вышли еще шесть судов с украинской агропродукцией.

Об этом пишет Минобороны Турции в Twitter.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.



Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB August 28, 2022

"По состоянию на утро из украинских портов вышли еще 6 судов с зерном", – говорится в сообщении.

В настоящее время идет загрузка судов зерном в украинских портах под контролем Совместного координационного центра.

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Напомним:

В рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов вышли 44 судна, которые вывезли более 1 млн тонн агропродукции в 15 стран мира.

Ирландия в эти выходные получила 33 тысячи тонн зерна из Украины, это была первая партия с начала войны.