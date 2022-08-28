За прошедшие сутки в направлении украинских Дунайских портов прошло рекордное количество судов - Мининфраструктуры

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За сутки, 27 августа, в направлении украинских Дунайских портов прошло рекордное количество судов общим объемом 45 тыс. тонн с момента полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В общей сложности прошло 11 судов через устье Быстрое судового хода г. Дунай – Черное море 7 судов, а через румынский канал Сулина – 4.

"С марта нам уже удалось перевезти через Дунайские порты более 4 млн тонн зерна – на данный момент это больше, чем всеми другими видами транспорта. Динамика увеличения – существенная. Если в марте наши порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тыс. тонн агропродукции, то уже в июле показатель составил почти 1,4 млн. тонн", – отметил Министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что при системных инвестициях и выполнении программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн тонн грузов в год.

В начале июля устье Быстрое судового хода г. Дунай — Черное море стало доступно для прохода судов, перевозящих агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению Вооруженными Силами Украины острова Змеиный.

Напомним:

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Более 130 судов, загруженных украинским зерном, ожидают прохода на входе в румынский канал Сулина.

После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море".