БЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з РФ

Бюро економічної безпеки перевіряє діяльність компаній у сфері азартних ігор, передусім повʼязаних з Росією, та підстави для видачі їм ліцензій.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ з посиланням на директора Бюро Вадима Мельника.

Зокрема Бюро аналізує достовірність даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу. Для цього БЕБ направив до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) запит про отримання копії ліцензійних справ декількох компаній.

Проте, кажуть в Бюро, КРАІЛ відмовився їх надавати з огляду на заборони, встановлені постановою уряду. Відтак вирішується питання отримання копій ліцензійних справ згідно Кримінального процесуального кодексу.

Після аналізу матеріалів, якщо Бюро економбезпеки встановить факти подання до КРАІЛ недостовірних даних для отримання ліцензій, буде ініційовано питання щодо позбавлення компаній таких ліцензій.

Нагадуємо:

Вже після початку повномасштабної війни РФ проти України Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино компанії "Твоя беттінгова компанія".

ВІДЕО ДНЯ

Компанія планує вести діяльність під брендом "1XBET", видана у 2015 році за заявою компанії "1ІксКорп Ен.Ві". Власником реєстрації вказана кіпрська "Навасард Лтд" трьох росіян – Романа Семіохіна, Сергєя Каршкова і Дмітрія Казоріна, які отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні.