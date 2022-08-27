Укрзализныця построила два участка маршрута на границе с Румынией

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Украина открыла два новых участка железнодорожного сообщения на границе с Румынией.

Об этом сообщает председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

За два месяца работниками укрзализныци были построены два участка: Рахов — Берлебаш — госграница и Тересва — госграница протяженностью 19,3 и 1,1 км соответственно.

"Эти два участка в будущем станут третьим и четвертым стыками на границе с Румынией – нашему наиболее загруженному направлению. Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов в день. Это дополнительные 3,5 млн. тонн грузов в год", – отметил Камышин.

Построенные новые путевые направления создают перспективу развития пассажирских направлений межрегионального сообщения между Ужгородом и Ивано-Франковском и Черновцами, а также международных маршрутов между украинскими и румынскими городами, как со стороны Ужгорода, так и со стороны Ивано-Франковска и Черновцов.

Открытие международного сообщения станет возможно только после того, как со стороны Румынии отремонтируют свою часть маршрута.

К этому времени по этому участку будет ходить пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Рахов — Коломыя, маршрут которого уже продлен до станции Деловое на границе с Румынией.

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Напомним:

АО "Укрзализныця" планирует построить и отремонтировать до конца года рекордное количество инфраструктуры – 149,3 км железнодорожных путей.

УЗ 23 августа запустила два модернизированных пассажирских поезда: на маршруте Киев-Ровно-Луцк начал курсирование модернизированный электропоезд Skoda, а на маршруте Киев-Белая Церковь запущен пригородный электропоезд, обновленный в пределах проекта Kyiv City Express.