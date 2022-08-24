"Укрзалізниця" має намір збудувати майже 150 км колій до кінця року

УЗ

АТ "Укрзалізниця" планує збудувати та відремонтувати до кінця року рекордну кількість інфраструктури – 149,3 км залізничних колій.

Про це повідомляє пресслужба компанії в своєму Telegram.

Крім цього, компанія планує електрифікувати 56,8 км колій.

Основні роботи "Укрзалізниці" наразі зосереджені на модернізації інфраструктури в напрямку переходів з країнам Європейського Союзу.

Крім цього компанія продовжує оновлювати пасажирські поїзди. Зокрема, мова йде про повернення на маршрут другого двоповерхового поїзда Skoda.

"Працюємо за умовами воєнного стану. Якщо раніше були потрібні місяці або й роки на будівництво мосту, то тепер для цього потрібно менше місяця. Для відновлення інфраструктури раніше потрібні були дні, а тепер — години", – додали в "УЗ".

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УЗ 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.

Залізничники відновили ділянку сполучення між Україною та Молдовою в Одеській області – Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова) – в обхід самопроголошеного Придністровʼя.





