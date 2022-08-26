Из России ушел еще один иностранный производитель чая

Немецкий холдинг Laurens Spethmann – производитель чая и сахарозаменителей Milford – ушел из России, передав бизнес местному топ-менеджменту.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные российского ЕГРЮО.

По данным реестра, немецкая Laurens Spethmann Holding AG&Co. KG вышла из российского бизнеса в августе 2022 года: владельцем 100% дочернего предприятия холдинга, ООО "Милфорд" стал его гендиректор Илья Блинов.

"О том, что Laurens Spethmann Holding передала свой российский бизнес-менеджмент, проинформирован гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

В головном офисе Laurens Spethmann Holding на вопрос РБК о выходе из российского бизнеса и о том, продолжатся ли продажи бренда Milford в России, не ответили. Так же поступили и в московском офисе "Милфорда", - говорится в сообщении.

Компания Laurens Spethmann Holding работала в России с 1996 года, когда открыла представительство в Москве. Холдинг, в состав которого входит один из крупнейших производителей пакетированного чая в Европе – Ostfriesische Tee Gesellschaft, производит чайные бренды Milford, Messmer, Pages, а также заменители сахаров Milford и Huxol.

По словам Чантурии, пик популярности чайного бренда Milford в России пришелся на начало 2000-х годов, но сейчас его продажи невелики.

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Экономическая правда