Производитель чая Lipton уйдет с российского рынка
Понедельник, 1 августа 2022, 16:33 -
Международная чайная компания Ekaterra решила прекратить деятельность на территории РФ.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.
Такое решение было принято, поскольку "ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес".
Отмечается, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России до конца 2022 года. После этого компания Ekaterra полностью прекратит их продажу и дистрибьюцию на российском рынке.
Обязательства перед работниками в России будут исполнены в соответствии с трудовым законодательством страны.
Экономическая правда