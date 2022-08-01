Производитель чая Lipton уйдет с российского рынка

Международная чайная компания Ekaterra решила прекратить деятельность на территории РФ.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании.

Такое решение было принято, поскольку "ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес".

Отмечается, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России до конца 2022 года. После этого компания Ekaterra полностью прекратит их продажу и дистрибьюцию на российском рынке.

Обязательства перед работниками в России будут исполнены в соответствии с трудовым законодательством страны.

Экономическая правда