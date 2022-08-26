Производитель Bayraktar не будет продавать свои беспилотники РФ: "Не может быть и речи"
Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что "не может быть и речи" о продаже своих беспилотников России вне зависимости от предложенной суммы.
Об этом он рассказал в интервью российской службе BBC.
"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе", – рассказал Халук Байрактар. Он отмечает, что дружба и сотрудничество компании с Украиной продолжаются уже много лет.
Глава компании напомнил, что системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года.
"Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их [Москвы беспилотники]. , и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке", – отмечает гендиректор компании.
Он добавил, что ничто не омрачит сотрудничество компании с Украиной, и независимо от того, какая сумма будет предложена, "наша позиция по этому поводу понятна".
Напоминаем:
Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар планирует в будущем производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma, а также беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.