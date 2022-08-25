Carlsberg может остановить производство пива в Польше из-за газового кризиса в ЕС

Пивной концерн Carlsberg заявил, что может значительно сократить или прекратить производство пива в Польше из-за дефицита сжиженного углекислого газа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Беату Пташинскую-Единак, спикер подразделения компании в Польше.

Остановка обусловлена остановкой производства на крупнейших химических заводах страны из-за рекордных цен на природный газ. Акции Carlsberg упали на 2,6% в Копенгагене, продолжив предварительные потери.

Окончательное решение о прекращении, возможно, придется принять через несколько дней, отметила она и добавила, что дефицит может также отразиться на других компаниях.

"В целом Польша является относительно небольшой юрисдикцией для Carlsberg, но рынок, вероятно, увидит риск распространения этого явления на другие европейские страны", - сказал Мадс Розендал, кредитный аналитик Danske Bank A/S.

Carlsberg имеет три пивоварни в Польше и занимает третье место на рынке с долей в 19,4%.

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