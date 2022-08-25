Импорт угля в Украину снизился в 2,7 раза – Гостаможслужба

В январе-июле Украина снизила импорт каменного угля и антрацита в 2,7 раза и на 7,37 млн тонн до 4,31 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает Интерфакс-Украина.

Уголь импортировали на 1,27 млрд долл., что на 11,5% меньше, чем в январе-июле 2021 г. (1,16 млрд долл.).

В частности, из РФ поступил уголь на 420,5 млн долл. (40,92% импорта), из США – на 277,9 млн долл. (27,05%), Австралии – на 100,2 млн долл. (9,76%) . Сумма на импорт из других стран составила 228,67 млн долл. (22,26%).

Экспорт по Украине уголь за семь месяцев 2022 года составил 450,6 тыс. тонн на 145,9 млн дол.

В частности, в Словакию – на 93,3 млн долл, Польше – на 34,08 млн долл, Венгрии – на 15,9 млн долл, других стран – на 2,56 млн долл.

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Экспорт российского угля по морю был фактически приостановлен из-за запрета Евросоюза обслуживать поставки российского угля в любую точку мира в рамках пятого пакета санкций.