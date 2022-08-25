Российский морской экспорт угля фактически остановился из-за санкций ЕС – Bloomberg

getty images

Экспорт российского угля был фактически приостановлен из-за запрета Евросоюза обслуживать поставки российского угля в любую точку мира в рамках пятого пакета санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Агентство выяснило, что АО "Суэк", крупнейшая российская горнодобывающая компания, добывающая энергетические угли, не могла поставлять его на экспорт с середины августа. По словам собеседников, на рынках страхования и перестрахования доминируют компании ЕС, Великобритании и Швейцарии, поэтому судовладельцам сложно найти страховое покрытие.

Запрет ЕС на импорт российских углей и других товаров в блок вступил в силу 10 августа после четырехмесячного переходного периода. Ранее этого в разъяснении Еврокомиссия заявила, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги финансирования и страхования для всех поставок таких продуктов из России.

Хотя российские угольные шахтеры начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления в силу запрета, судовладельцы обычно перестраховывают свои риски у больших страхователей, которые с августа не могут покрывать такой экспорт. Компании рассматривают другие варианты поставок, но они будут дорогими и потребуют время на переустройство, что приведет к еще большему росту цен.

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. В то же время на угольную промышленность приходится всего около 1% российской экономики.

Поскольку Россия перенаправляла свои угли в Азию, включая Индию, такие экспортеры, как Австралия, заменили объемы в Европе. Это способствовало росту цен, которые выросли в 10 раз за последний год.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну России против Украины.

Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий заработающее с августа угольное эмбарго, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений.

В частности, с августа 2022 г. предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.