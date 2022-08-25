В следующем году ВВП Украины может вырасти более чем на 15% – Минэкономики

НБУ

Экономика Украины должна стабилизироваться в течение следующего года и может возрасти на 15,5% в 2023 году.

Об этом рассказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в интервью Reuters.

Она добавила, что рост ВВП будет зависеть от развития событий в войне с Россией.

По словам министра, в правительстве составляют макроэкономические прогнозы перед началом следующего месяца переговоров с Международным валютным фондом по новой программе кредитования.

Свириденко рассказала, что текущие прогнозы ВВП в 2023 году колеблются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после предполагаемого сокращения 30-35% в этом году.

"Мы понимаем, что должны поддерживать экономику в движении. Очень трудно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария", - пояснила чиновник.

Свириденко не назвала сумму, которую Украина будет просить у МФВ, но анонсировала, что новая программа должна быть "относительно масштабной".

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А также, что его нужно согласовать быстро, чтобы помочь высвободить средства от других кредиторов и успокоить инвесторов.

Напоминаем:

В Минэкономики прогнозируют, что реальный ВВП Украины до конца 2022 может упасть на 35-40%, причина – развязанная Россией война против Украины.

По оценкам НБУ, в 2022 году экономика Украины сократится на 33,4% и частично нивелирует потери в 2023-2024 годах.