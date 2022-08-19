Минэкономики прогнозирует еще большее падение ВВП по итогам 2022 года, чем Нацбанк
Реальный ВВП Украины до конца 2022 года может упасть на 35-40%, причина – развязанная Россией война против Украины.
Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает Интерфакс-Украина.
"По нашим подсчетам, по тем макропрогнозам, которые делает Министерство экономики, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%", – сказала она в эфире национального телемарафона.
Кроме победы на военном фронте, по словам министра, на экономической важной задачей является удержать экономическую стабильность и макростабильность. А также искать пути стимулирования экономической активности в государстве.
"Если мы говорим об этом пути - способствовать уже работающим предприятиям, имеющим штат и рынки сбыта и смогли перестроиться за последние шесть месяцев, чтобы они и дальше активно работали", - сказала глава Минэкономики.
Напоминаем:
По оценкам НБУ, в 2022 году экономика Украины сократится на 33,4% и частично нивелирует потери в 2023-2024 годах.