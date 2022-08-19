Минэкономики прогнозирует еще большее падение ВВП по итогам 2022 года, чем Нацбанк

Реальный ВВП Украины до конца 2022 года может упасть на 35-40%, причина – развязанная Россией война против Украины.

Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает Интерфакс-Украина.

"По нашим подсчетам, по тем макропрогнозам, которые делает Министерство экономики, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%", – сказала она в эфире национального телемарафона.

Кроме победы на военном фронте, по словам министра, на экономической важной задачей является удержать экономическую стабильность и макростабильность. А также искать пути стимулирования экономической активности в государстве.

"Если мы говорим об этом пути - способствовать уже работающим предприятиям, имеющим штат и рынки сбыта и смогли перестроиться за последние шесть месяцев, чтобы они и дальше активно работали", - сказала глава Минэкономики.

Напоминаем:

По оценкам НБУ, в 2022 году экономика Украины сократится на 33,4% и частично нивелирует потери в 2023-2024 годах.

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