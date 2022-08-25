ООН выплатит денежную помощь еще 70 тысячам украинцев

ООН расширит программу многоцелевой денежной поддержки пострадавших от войны украинцев, выплаты смогут получить еще 70 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в Facebook.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович и представитель ООН Каролина Линдхольм Биллинг провели рабочую встречу, в ходе которой сообщили о расширении программы финансовой помощи.

"Особо остро нуждается в помощи накануне зимнего сезона, обеспечение социальной защиты наиболее уязвимым категориям населения в Украине (одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе и др.), усиление способности территориальных общин предоставления перемещенным лицам социальных услуг", – заявила Жолнович .

В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения помощь в размере 2200 гривен на каждого члена семьи от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев получили 140 тысяч украинцев.

По результатам встречи представители партнеров подтвердили готовность распространить программу многоцелевой финансовой поддержки еще на 70 тысяч человек.

Получателей помощи будут выбирать из зарегистрированных для получения выплат от международных организаций на платформе "єДопомога".

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