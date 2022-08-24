Экспорт нефти из США вырос до максимума с 90-х

США проэкспортировали больше всего сырой нефти и нефтепродуктов за три десятилетия, поскольку экономики, страдающие нехваткой энергоносителей, перенаправляют потоки на Штаты.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные данные.

Так, более 11 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, экспортировалось из портов США на прошлой неделе. Это самый большой показатель с февраля 1991 года, когда продолжается фиксация данных.

Рост в энергетическом экспорте, прежде всего, обусловлен наращиванием поставок дизельного топлива (+20%). Зарубежные продажи сырой нефти превысили 4 миллиона баррелей в сутки вторую неделю – впервые после того, как в конце 2015 года законодатели отменили десятилетний запрет на экспорт.

Европа и Азия борются с одними из худших энергетических кризисов в истории, и вскоре поставки нефти могут сократиться еще больше. Ранее министр нефти Саудовской Аравии заявил, что альянс ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи, чтобы устранить дислокацию между фьючерсной торговлей и основными силами спроса и предложения.

Напоминаем:

Цены на нефть упали в среду после роста почти на 4% в предыдущий день из-за снижения опасений относительно неизбежного сокращения добычи ОПЕК+.